Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile KKTC ile Azerbaycan arasındaki bağların güçlenmesi için öğrenci ve turistlerin artırılmasını, gençlerin ve yatırımcıların karşılıklı ziyaretlerini konuştuklarını kaydetti.

Antalya Diplomasi Formu’na katılmak için Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Tatar, en son resmi davetli olarak gittiği Azerbaycan’da görüştüğü Aliyev ile bu kez Türkiye’de bir araya geldiğini belirterek, görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal’ın Azerbaycan’da düzenlenen "Yeni Dünya Düzenine Doğru" başlıklı uluslararası formdaki sorusu üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılmasına destek olacağı ve Kıbrıs Türkü’nün mücadelesine saygı duyduğu açıklamasından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e teşekkür ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletler Teşkilatına büyük önem verdiğini ve kardeş devletlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile münasebetlerini artırması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin bazı devletlere yakınlaşmasıyla farklı bir durumun ortaya çıktığını ancak bu durumun ilişkileri ve Türk Devletler Teşkilatı’ndaki çalışmaları engellemeyeceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca iki devlet arasındaki bağların güçlenmesi için ülkeler arasında öğrenci ve turistlerin artırılması yanında gençlerin ve yatırımcıların karşılıklı ziyaretlerini konuştuk.”