Taşpınar şehitleri anılıyor.

Taşpınar Şehitliğindeki tören, 25 Temmuz Salı günü saat 09.00’da başlayacak.

Törende, çiçeklerin kabirlere sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehit ailesi mensubu Cevdet Sunar tarafından günün anlam ve önemine belirten konuşma yapılacak.

Daha sonra Doğancı İlkokulu öğrencisi Ekin Ekinci tarafından şiir okunacak. Doğancı İlkokulu öğretmeni Gülten Çağla Uluşan günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.

Tören, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasının ardında sona erecek.