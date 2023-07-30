Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket meselesi ile ilgili olarak tutuklanan İbrahim Gökçe, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 29.07 .2023 tarihinde saat 21 : 30 raddelerinde Lefkoşa’da Göçmenköy bölgesinde faaliyet gösteren bir işletme içerisinde garson olarak çalışmakta olan ve yine işletme içerisinde şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa’da sakin İbrahim Gökçe’nin (E-26) Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekiplerince yapılan üst araması neticesinde adı edilenin tasarrufunda yeşil reçeteye tabi olan toplamda 59 adet Regapen 300 mg kapsül tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirterek suçüstü tutuklanan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.