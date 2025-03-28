Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dairesi ve Tarım Dairesi, tarımsal üretimde hastalık ve zararlılarla daha etkin mücadele için “erken uyarı sistemi” kurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Türkmenköy, Güzelyurt, İnönü ve Akıncılar’da kurulan iklim istasyonundan elde edilen meteorolojik veriler ışığında, patates, bağ ve zeytin üretiminde karşılaşılan birincil hastalık ve zararlılara karşı üreticiler uyarılacak.

-Üreticilere SMS’le uyarı gönderilecek

Bakanlığa kayıtlı üreticilere, ürün gruplarına göre hastalık ve zararlılar hakkında SMS’le bilgilendirme yapılacağı kaydedilen açıklamada, “Böylece yanlış ve gereksiz ilaçlamaların önüne geçilecek, üretim maliyetleri düşürülecek ve çevre korunacak” denildi.

Yapılan iklim veri değerlendirmelerine göre Mesarya ve Güzelyurt bölgelerinde Patates Mildiyösü (Phytophthora infestans) hastalığı için yüksek risk bulunduğu kaydedilen açıklamada, Tarım Dairesi’nin internet sitesinde belirtilen koruyucu fungisitleri kullanmayan üreticilere mücadeleye başlamaları tavsiye edildi.

Erken uyarı sistemi sayesinde hava ve toprak sıcaklığı, nem, yağış miktarı, yaprak ıslaklığı, basınç ve rüzgâr gibi veriler anlık olarak takip edilerek hastalık ve zararlıların çıkış zamanı önceden belirlenebilecek.

Sistemin, ilaçlamanın daha doğru zamanlamayla yapılmasına imkan tanıyacağı, sürdürülebilir tarım uygulamalarına yardımcı olacağı belirtildi.

Daha çok üreticiye hizmet edebilmek için istasyon sayısının artırılacağı kaydedildi.