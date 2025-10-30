Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Mesarya bölgesindeki tahliye hattında arıza tespit edildiğini kaydederek, arıza giderilene kadar suyu bilinçli kullanma uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TC’den KKTC’ye Su Temin Projesi kapsamında yapılan rutin kontroller sırasında Gazimağusa güney isale hattı üzerinde bulunan “Tahliye 9” sanat yapısında, ana hat ile yapı arasındaki bağlantıda arıza tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, arızanın giderilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar nedeniyle bugün ile yarın Ercan, Kırklar, Akıncılar, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Türkmenköy, Akdoğan, Beyarmudu, Köprülü, Çayönü ve Güvercinlik depolarına su verilemeyeceği kaydedildi.

Arıza giderilinceye kadar, söz konusu bölgelere yerel içme ve kullanma suyu kaynaklarından su sağlanacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları istendi.