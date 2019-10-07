Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Organik TarımYasası’na göre, belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin, “organik terimi”, “org”, “biyo”, “bio”, “eco” veya “eko” ibareleri yer alan ürünü elinde bulunduran, piyasaya arz eden işletme veya kişilerin suç işlemiş olduklarını, mahkûmiyetleri halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceklerini hatırlattı.

Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 20/2018 tarihli ‘’Organik Tarım’’ Yasası Dördüncü Kısmı ‘’Kontrol Sisteminin Kurulması, Kontrol Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükleri, Gözetim ve Denetim, Yıllık Raporlar, Kontrol Sistemine Bağlılık, Sertifikasyon İşlemleri, Usulsüzlük ve İhlaller, İstatistiki Bilgi ve Bilgi Paylaşımı’’ başlığı altında Madde 27’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere, bahse konu ürünlerin piyasadan toplatılarak imha edilmesi için mahkemece emir verilebileceği belirtildi.

Açıklamada, bu yasanın 40’ıncı maddesi altında hazırlanacak tüzüklerin kurallarına aykırı hareket edenlerin, suç işlemiş olacakları ve mahkumiyetleri halinde, yetkili mahkemece asgari ücretin on katına kadar para cezasına çarptırılabilecekleri ifade edildi.