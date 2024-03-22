"Meteorolojik verilere dayalı olarak alınacak önlemler, tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve verimliliği için hayati önem taşıyor"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, meteorolojik veriler ve hava durumu tahminlerinin tarım sektöründe büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çavuş, ''Dünya Meteoroloji Günü'' nedeniyle yayımladığı mesajda, hava durumu ve iklim üzerine çalışmalar yapan bilim dalı olan meteorolojinin tarım sektörü için önemine işaret ederek hava durumu tahminlerinin ve iklim analizlerinin, tarım alanında çalışan kişilerin doğru kararlar almasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Ülkede tarım sektörünün, iklim koşullarına oldukça bağlı bir sektör olduğunu belirten Çavuş, meteorolojik verilerin ve hava durumu tahminlerinin tarım sektöründe büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hüseyin Çavuş, Meteoroloji Günü’nün, hava durumu ve iklim bilimine olan önemi vurgulamak için kutlandığını, bu günün, meteoroloji alanında çalışan uzmanların önemli çalışmalarını ve halkı doğru bilgilendirme çabalarını takdir etmek için bir fırsat olduğunu kaydederek şunları ekledi:

“Tarım sektöründe faaliyet gösteren herkesin, meteorolojik verilere ve hava durumu tahminlerine dikkat etmesi ve bu bilgileri doğru şekilde kullanması gerekmektedir.

Tarım sektörü, ülkemizde ekonomik öneme sahiptir. Üzüm bağları, zeytinlikler, sebze ve meyve bahçeleri gibi tarım alanları, hem yerel tüketime hem de ihracata yönelik üretim yapmaktadır. Ancak, iklim değişiklikleri, hava olayları ve doğal afetler bu tarım alanlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yanında ihracatımızın birinci sırasında yer alan süt ve süt ürünleri sektörü yani hayvancılık sektörünün temelini oluşturan tahıl ve yemlik baklagillerin üretimi de tamamen yağışlara bağlı olarak şekillenmektedir. Bu nedenle meteorolojik verilere dayalı olarak alınacak önlemler, tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve verimliliği için hayati önem taşımaktadır.

Meteoroloji günü hem hava durumu ve iklim biliminin önemini vurgulamak hem de tarım sektöründe faaliyet gösteren kişilerin bilinçlenmesine katkı sağlamak için önemli bir fırsattır.”