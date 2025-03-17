Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin inanç, azim ve fedakârlıkla yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü gurur, minnet ve derin bir şükran duygusuyla anıyoruz. Bu zafer, yalnızca askeri bir başarı olmanın ötesinde, Türk milletinin bağımsızlık uğruna nasıl kenetlendiğini, vatan topraklarını korumak için nasıl bir irade ortaya koyduğunu tüm dünyaya gösteren şanlı bir direnişin simgesidir. Çanakkale’de, her türlü imkânsızlığa ve zorluğa rağmen Türk milleti, birlik ve beraberlik ruhuyla destan yazmış, “Çanakkale Geçilmez” diyerek vatanını canı pahasına savunmuştur. Bu büyük zafer, tarihin akışını değiştiren ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Aziz şehitlerin kanlarıyla sulanan bu topraklar, Türk toplumuna emanet edilen kutsal bir mirastır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyor, Çanakkale’de yazılan bu büyük destanın ilelebet hafızalarımızda ve yüreklerimizde yaşayacağını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun”