Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetlediğini belirtti.

Çavuş yayımladığı mesajda, “ Bu alçak saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Ana vatanımızın yanındayız. Geçmiş olsun Türkiyem! Bu hain girişimler, milletimizin birliğini ve direncini asla zayıflatamayacaktır.” dedi.