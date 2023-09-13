Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P