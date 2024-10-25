Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, M. Kemal Deniz'in vefatının 24. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“M. Kemal Deniz'in aramızdan ayrılışının 24. yılında, onun bıraktığı değerli mirası ve toplumumuz için gerçekleştirdiği hizmetleri saygıyla anıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına olan katkıları, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni kurarak gösterdiği öncülüğü ve gençlere verdiği desteği asla unutulmayacak. Toplumumuzun ilerlemesi adına atılan bu adımlar, Deniz Bey’in vizyonunu ve gönüllerdeki yerini daima canlı tutacaktır.

Merhum M. Kemal Deniz’e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun.”