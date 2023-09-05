Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Çavuş ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın çalışmalarının önemine dikkat çekti ve ihracatın yüzde 45’ini oluşturan hellimin tescilinden sonra odanın daha da önem arz ettiğini ifa etti. Çavuş, PDO sertifikası alan işletmelerin artırılması için işbirliği içerisinde olunacağını da kaydetti.

Yemlik baklagillerin üretiminin artırılması ve pazar olanaklarının yaratılması konusunda görüşe alış verişinde de bulunulan görüşmede organik buğday üretimindeki sorunların çözümü hususunda atılması gereken adımlar ele alındı.

Çavuş ayrıca ata tohumlarının da korunmasına ve üretiminin artırılmasına yönelik istişare yapılması gerektiğini vurguladı.

-Deniz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Hüseyin Çavuş’a yeni görevinde başarılar diledi.