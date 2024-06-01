“Sizler, geleceğin umudu ve dünyanın en değerli varlıklarısınız"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bugünün, çocukların özel bir günü olduğuna işaret ederek, “Sizler, geleceğin umudu ve dünyanın en değerli varlıklarısınız” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Sizlerin neşesi, merakı ve umudu, dünyaya ışık saçıyor. Her birinizin hayal gücüyle şekillendirdiği dünyalar, biz yetişkinlere ilham veriyor ve geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor” ifadeleriyle çocuklara seslenen Çavuş, mesajında şunları kaydetti:

“Tarım, gelecek nesiller için hayati öneme sahip bir sektördür. Sizlerin sağlıklı ve güvenli gıdalara erişimi, bizim önceliğimizdir. Bu nedenle tarım politikalarımızı, çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe sahip olmalarını sağlayacak şekilde oluşturuyoruz.

Bugün, sadece siz çocuklara değil, aynı zamanda sizlere destek olan anne-babalara, öğretmenlere, toplum liderlerine ve tüm yetişkinlere de teşekkür etmek istiyorum. Sizler, çocukların güvenliğini sağlamak, eğitimlerini desteklemek ve onların haklarını korumak için çaba harcıyorsunuz. Bu çabalarınız, geleceğe daha aydınlık bir yoldan bakmamızı sağlıyor.

Dünya Çocuk Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum.”