Tarım Dairesi, zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin kayıt ve onay almak zorunda olduğunu duyurdu.

Tarım Dairesinden yapılan duyuruda Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası altında çıkarılan Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük uyarınca zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin kayıt ve onay almak zorunda olduğu belirtildi.

Yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette olan işletmelerin gerekli belgeler ile en yakın kaza ve bölge Tarım Dairelerine 7 Temmuz’a kadar başvuru yapması gerektiği kaydedildi. Kurulacak işletmelerin de Tarım Dairesi Müdürlüğüne kayıt yaptırmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili detaylı bilgi Tarım Dairesinin resmi internet sayfasında (tarimdairesi.gov.ct.tr/Bilgilendirme-ve-Formlar) mevcut.