Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yabani ot, hastalık ve zararlılara karşı verilen kimyasal mücadele dolayısıyla tarla ve bahçe kenarlarından veya içlerinden halkın tüketmeye alışkın olduğu yabani otların toplanmaması uyarısında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilgili alanlardaki otların ilaçlı olabileceğinden insan sağlığı açısından risk teşkil ettiği belirtildi. Egzoz gazlarının yol açtığı ağır metal kirliliği nedeniyle yol kenarlarından veya yol yakınlarından da yenilebilir otların toplanmaması uyarısı yapıldı.

Açıklamada, bitkilerde hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kullanılan bitki koruma ürünlerine ait tavsiye listelerinin Tarım Dairesi Müdürlüğü’nün resmî internet sitesi olan tarimdairesi.gov.ct.tr adresinden takip edilebileceği de vurgulandı.