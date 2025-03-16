Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Dikmen’de çiftçi ve hayvancılarla bir araya geldi.

Tarım Bakanlığından verilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılık sektöründeki mevcut durumun değerlendirildiği buluşmada, üreticilerin yaşadığı sıkıntılar, çözüm önerileriyle sektöre yönelik destekler ele alındı.



Bakan Çavuş, üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması amacıyla yürüttükleri projeler ve sağlanan destekler hakkında detaylı bilgi verdiği konuşmasında, özellikle yem bitkisi üretimi, hayvancılık teşvikleri ve kırsal kalkınma çalışmaları üzerine yürütülen projeleri anlattı.



Çiftçi ve hayvancıların da görüşlerini aktardığı toplantıda üreticilerin karşılaştığı sorunlar konuşuldu, üreticilerle hayvancıların girdi maliyetleri, yem temini ve pazarlama konularındaki talepleri, sektörde yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik beklentileri ele alındı.



Bakan Çavuş, üreticilerin önerilerinin dikkate alınacağını ve Bakanlığın sektörün gelişmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini de vurguladı.