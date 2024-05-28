Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Çavuş, yayımladığı mesajda, 28 Mayıs’ın, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğuşunu, bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgeleyen önemli bir gün olduğuna işaret etti.

“Bağımsızlık ve milli irade her zaman en değerli miraslarından biri olmuştur. Azerbaycan'ın cesur ve kararlı insanlarını ve onların kararlılığını kutluyoruz” diyen Çavuş, mesajında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilerin daha da gelişerek ilerlemesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Ortak değerlerimize dayalı bu dostluğun, her iki halkın refahı ve istikrarı için önemli bir unsur olduğuna inanıyorum.

Azerbaycan halkına ve dost Azerbaycanlılara en içten dileklerimi iletiyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.”