Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda takla atan aracın sürücüsü ve yolcusu yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, kaza saat 17.00'de oldu.
Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda PT233 plakalı aracıyla seyreden Burak Albayrak (E-26) Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Borusan Ormanları önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan güvenlik adasının kenarındaki trafik levhasına çarptı ve kontrolsüzce devam edip yolun sağına geçerek orta refüjün bordür taşlarına da çarptıktan sonra, 2 takla atıp tekerlekleri üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Burak Albayrak ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Türkkanlı (E-53) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi ve polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.