Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen 91 milyon 793 bin TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Komitede yarın Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçeleri görüşülecek. Toplantı saat 11.00’de başlayacak.

-Şahali

Bütçe üzerine konuşan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Erkut Şahali, TAK ajansının protokol haberciliğinden öte, ülkedeki tüm önemli olayları yansıtabilecek kapasiteye sahip olması gerektiğini ifade etti. TAK’ın abone sistemiyle çalışmasını da eleştiren Şahali, “TAK açık hizmet versin, herkes dilediğince haberleri yayabilsin....” dedi.

Hiç kimsenin angarya çalıştırılmayacağını, insanların hakkının karşılığını alması gerektiğini ifade eden Şahali, “TAK olması gereken durumun gerisinde. Devletin bu konuya ciddiyle yanaşması lazım. Medyadaki değişimin bir tehdit olduğu kabul edilerek bu konuya gerekli önemin verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de TAK için ayrılan ek mesai bütçesinin az olduğu eleştirisinde bulunarak, “TAK çalışanlarının angarya çalıştırılmasına karşıyız” dedi.

-Gürdallı

Toplantıda söz alan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, kurumdaki işleyiş hakkında komite üyelerine ve milletvekillerine bilgi verdi.

Gürdallı, personelin, editörlerin ve amirlerin fedakarca çalıştığını, çoğu zaman mesai sonrasında da hiçbir karşılık beklenmeden önemli olayların haberleştirilmesine devam edildiğini belirtti.

Resmi günlerde ek mesai çalışıldığını, personel sayısının azlığı nedeniyle hafta sonu da ek mesai çalışılmak zorunda kalındığını ifade eden Gürdallı, kurumu mali olarak zorlayanın resmi tatillerdeki ek mesailer olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden TAK’ın komitedeki bütçe görüşmelerini izlemesi için talep geldiğinde ek mesai gerekeceğinden endişe duyduğunu belirten Gürdallı, bu konudaki görüşmeler sonucunda Maliye’nin 2023 için de, 2024 için de ihtiyaç olması halinde gerekli desteği verebileceği sözü verdiğini söyledi Gürdallı, böyle bir destek sözünün 5 yıllık müdürlük döneminde ilk kez ifade edildiğine işaret etti.

Konuşmalardan sonra TAK bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.