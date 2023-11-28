Ertuğruloğlu: “Kıbrıs sorunu, Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınıyor olmasından başka bir sorun değildir"

Şahali: “Dışişleri Bakanlığının genel bütçe içerisinde sadece payı küçülmüyor, itibarı da küçülüyor”

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Dışişleri Bakanlığının 588 milyon 99 bin 400 TL’lik bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

Bütçe onaylanmadan önce son olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan ve CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı. Onların konuşmalarının ardından Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu eleştirileri yanıtladığı bir konuşma yaptı.

-Candan

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na bazı sorular yöneltti.

Pile’de Yiğitler Yolu ile ilgili son durumu soran Candan, Türkiye Cumhuriyeti Bakanı Hakan Fidan’ın Kuzey Kıbrıs’ta yabancıların mal edinmesine ilişkin açıklamaları olduğunu belirterek Ertuğruloğlu’nun bu konudaki değerlendirmesini istedi.

“Kazakistan’da yapılan toplantıya neden davet edilmediğinize ilişkin bilginiz var mı? Gerekçe ne gösterildi?” diye de soran Candan, yasak göç konusunu da devletin ciddiyetle ele alması gerektiğini kaydetti.

Meclisi temsilen gittikleri yurt dışı toplantılarında bakanlığın ve diplomatların kendilerine her türlü desteği verdiğini belirten Candan, yurt dışı personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs konusuna da değinen Candan, varılacak herhangi bir çözümün Kıbrıslı Türkleri AB dışına atmaması ve Kıbrıslı Türkleri adanın kuzeyine hapsetmemesinin önemine işaret etti. Candan, “O yüzden iki devlet derken on defa düşüneceksiniz; siz de biz de Türkiye’deki yetkililer de. Neyin bizi nerelere götüreceğini iyi hesap etmeniz gerekir” dedi.

-Şahali: “Yabancı dil ihtiyacınızın en az olduğu dönemi yaşıyorsunuz”

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise Dışişleri Bakanlığı bütçesinin her yıl küçüldüğü eleştirisinde bulundu ve “Dışişleri Bakanlığı’nın genel bütçe içerisinde sadece bütçesi küçülmüyor, itibarı da küçülüyor” dedi.

KKTC’nin 25 dış temsilciliği olduğunu ve bunların 7’sinin Türkiye’de olduğunu kaydedem Şahali, geriye kalan 18 dış temsilciliğinin son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin bir raporun genel kurulda kendileriyle paylaşılmasını istedi.

“Yabancı dil ihtiyacınızın en az olduğu dönemi yaşıyorsunuz. Bu Dışişleri Bakanlığı açısından sevindirici bir durum değil” diyen Şahali, “Dış temsilciliklerde yeni politika çerçevesinde iş gücünde bir artış oldu mu? Muhataplarından aldıkları reaksiyon sizi sevindiriyor mu?” diye de sordu.

Kıbrıs sorunu sürecinde 1977 Doruk Anlaşması ve Annan Planı'nı “başarı” olarak değerlendiren Şahali, yeni olduğu iddia edilen politika ile “harakiri” yapıldığını savundu.

-Ertuğruloğlu: “Ortaklık öldürüldü. Öldüren ödüllendirildi, öldürülen hala daha suçlanıyor”

Eleştirilere yanıt vermek üzere söz alan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs sorunu, Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınıyor olmasından başka bir sorun değildir” dedi.

Rum tarafının tanınmışlığı Kıbrıslı Türklere karşı silah olarak kullandığını vurgulayan Ertuğruloğlu, ambargoların, Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası müsabakalara katılamamasının sorumlusu olarak Rum tarafını işaret etti.

“Kıbrıs sorununu yaratan BM güvenlik konseyinin beş daimi üyesidir” diyen Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türkü 1960 ortaklığı ile gayet mutluydu. Bu ortaklık öldürüldü. Öldüren ödüllendirildi, öldürülen hala daha suçlanıyor” ifadelerini kullandı.

BM ve AB’yi de eleştiren Ertuğruloğlu, “Ben hamaset yapmayı seven biri değilim ama ben bize düşmanca politika uygulayan ülkeler olsun, uluslararası kuruluşlar olsun, hepsine karşı sonuna kadar dik duruş sergilemeyi misyon kabul etmiş birisiyim” dedi. Ertuğruloğlu, AB’nin Rum tarafını üye yapmakla hata yaptığının farkında olduğunu ancak artık bu yanlışı düzeltemeyeceğini de söyledi.

-“ Pile tamamen BM’nin yüzüne gözüne bulaştırdığı bir olay oldu”

Siyasi eşitliğin egemen eşitliğe dayandırılmadan anlamsız olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, Annan Planı’na da değinerek, “Annan planı kadar korkunç tehlikeli bir plan bugüne kadar karşımıza gelmedi” dedi.

Bakanın toplantıda bulunan bazı muhalefet milletvekillerini KKTC’nin varlığını kabul etmemekle suçlaması üzerine tartışma yaşandı.

Ertuğruloğlu daha sonra, Pile’deki Yiğitler yoluyla igili soruya “Pile tamamen BM’nin yüzüne gözüne bulaştırdığı bir olay oldu” yanıtını verdi.

Tahsin Ertuğruloğlu, “Rum tarafı yıllardır ara bölgenin içinde sayısız ihlallerde bulunuyor, BM hiçbir şey yapmadı. Ne zaman biz Pile yolunu gündeme getirsek BM karşımıza çıktı. Bu kez dedik ki bu yol yapılacak” dedi.

Ertuğruloğlu, varılan anlaşmanın ardından 23 Ekim’de yol çalışmasına başlandığında, yol güzergahı üstünde Rum tarafına parselasyon çalışmasına izin verildiğini gördüklerini aktardı.

-"Ortaklık projesi 2017’de bitti arkadaşlar"

Tahsin Ertuğruloğlu, CTP’li vekillere, “Denktaş, aşığı olduğunuz federal Kıbrıs için ömrünü adadı. Tanıma için bir şey yapmadı. Tanımayı çözümün içinde sağlamaya çalıştı. Ortaklık projesi 2017’de bitti arkadaşlar. Bunu ne kadar hazmedersiniz bu sizin sorunuz” dedi.

Ertuğruloğlu, “Statükodan zarar gördüğümüzü ben de söylüyorum. BM yetkilileri ne diyor, bizim görevimiz statükoyu korumaktır. Siz istediğiniz kadar pembe dünya kurun, çözüm deyin, gerçek dünya böyle işlemiyor” şeklinde konuştu.

Temsilci konusunda yeni bir isim önerilmediğini kaydeden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bu konudaki görüşlerini dile getirdiklerini ifade etti. Tahsin Ertuğruloğlu, “AB kâğıt üzerinde mükemmel bir örgüt. Uygulamada nerde?” diye de sordu.

“İzlediğimiz politikanın tutarsız olmasıyla suçlandık. Bunu da kabul etmiyorum” diyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Siz de hükümetlerde bulundunuz… Biz olduğumuzda siz vardınız, neyi çözdünüz? Talat bile 'ellerinde olsa oksijeni bile keserler' dedi…” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanlığının 588 milyon 99 bin 400 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) bütçesinin görülmesine geçildi.