Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı, misyonuyla tarihe mal olan Bayrak Radyo Televizyonu’nun 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mutluyakalı, BRT’nin 62. kuruluş yıl dönümü nedeniyle BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt'a gönderdiği kutlama mesajında, kurulduğu günden bu yana kamu yayıncılığı alanında üstlendiği sorumluluğu başarıyla yerine getiren BRT’nin, Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu, yayıncılık anlayışı, kurumsal birikimi ve toplumsal hafızaya katkısıyla önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

Mutluyakalı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Ajansı Kıbrıs ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu arasında yıllara dayanan iş birliği ve karşılıklı anlayışın, bundan sonra da aynı güç ve uyumla devam edeceğine olan inancımı vurgulamak isterim.

62. yılında, başta siz kurum yöneticileri olmak üzere tüm BRT çalışanlarını kutlar; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na nice başarılı yıllar dilerim.”