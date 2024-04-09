Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Ramazan Bayramı’nın, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçirilmesini temenni etti.

Taçoy yayımladığı mesajda, dünyada yaşanan olayların bu yılki bayramın buruk geçirilmesine neden olduğunu ifade ederek, “Özellikle Filistin’deki insanlık dramı artık bir vahşet boyutuna ulaşmıştır. Tek temennim oradaki Müslümanların en azından bayram nedeniyle de olsa bir süreliğine can güvenliğine ulaşmalarıdır. Ardından bunun kalıcılaşması ise en büyük dileğimdir” ifadelerini kullandı.

Bayramların en güzel yanının, insanların kardeşlik duygularını öne çıkarması olduğunu belirten Taçoy, Ramazan Bayramı’na bu güzel duygunun hakim olmasının, insanlık adına yaşanacak en güzel gelişme olacağını kaydetti.

Dünyanın bir yandan savaşlar diğer yandan ise ekonomik buhran ile boğuştuğuna işaret eden Taçoy, ülkenin de ekonomik sorunlardan nasibini aldığını belirterek, atılması gereken adımların, zamanında atılmamış olması nedeniyle birçok kişinin bayramı, bayram tadında kutlayamadığını ifade etti.

Bayramların güzelliği olan dayanışma ve yardımlaşmayı öne çıkaran duyguları hakim kılmak gerektiğini kaydeden Taçoy, ülkede, sosyal açıdan da sıkıntılı bir süreç geçirildiğini belirterek, “Yaşanan yolsuzlukların yarattığı sosyolojik sıkıntıları aşmak yine bizim elimizdedir” dedi.

Ramazan Bayramı’nın yaratacağı moral ile hataların telafi edileceği bir sürece kavuşulması gerektiğini ifade eden Taçoy, “Maneviyatımızı yüksek tuttuğumuz müddetçe bunu başarmamızın önünde hiçbir engel barınamaz” ifadesine yer verdi.

Başta ülke ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayan Taçoy, herkese güzelliklerle dolu günler diledi.