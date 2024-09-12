“Makamı, sıfatı ne olursa olsun kimse UBP Tüzüğü’ne aykırı işlem yapamaz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, UBP’nin dün kurulmuş bir parti olmadığını vurgulayarak, “Devletimizin de kurucu partisi olan UBP, bugüne kadar 22 tane olağan kurultay yapmıştır. Partimizin tüzüğü ortadadır.” dedi.

Taçoy, Parti’nin gerçekleşen örgüt seçimlerine ilişkin olarak mahkeme tarafından verilen kararla ilgili açıklamada bulundu.

“Parti Tüzüğü’nü ihlal eden örgüt seçimleriyle ilgili olarak bugün medyaya yansıyanlar hakkında görüşlerini açıklamak istediğini” kaydeden Taçoy, “Her şeyden önce mahkeme geçici bir karar vermemiştir. Tüzüğe aykırılık teşkil eden seçimlerle ilgili olarak daha önce verilmiş ara emirlerini kesinleştirmiştir.” dedi.

Taçoy, buradan çıkan asıl sonucun “Makamı, sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin UBP Tüzüğü’ne aykırı işlem yapamayacağı, herkesin bağımsız yargı kararlarına uyması gerektiği” olduğunu belirtti.

Açıklamasını, “Ancak mevcut Genel Başkan ve kendisi de bir avukat olan mevcut Genel Sekreter’in bu yasa ve tüzük tanımayan tavrının halen devam ettiğini üzülerek görüyoruz.” şeklinde sürdüren Taçoy, “Bizler pek çok defa Kurultay sürecinin mevcut tüzüğümüze uygun biçimde yapılmasını ve çıkan sonuç ne olursa olsun bunu saygıyla karşılayacağımızı belirtmiştik.” dedi.

“Öyle anlaşılıyor ki devletin ve partinin bütün imkanlarını kendi koltuğu için seferber eden Sayın Üstel bu sürecin böyle yürütülmesine imkân vermemekte kararlıdır.” diyen Taçoy, alınan mahkeme kararlarının çarpıtılarak kamuoyuna duyurulduğunu savundu.

Hasan Taçoy, “Parti tüzüğümüzde son derece açık ve net bir şekilde ortaya konmuş olmasına, bizlerin ve ülkenin önemli hukukçularının uyarılarına rağmen, alışkın oldukları ‘ben yaptım oldu’ tavrıyla, yasadışılığı oldubittiye getirip partimizin ortak iradesini hükümsüz kılmak isteyenler bugün duvara toslamışlardır.” dedi.

“Ünal Üstel başkanlığındaki mevcut UBP yönetiminin, yaptığı açıklamayla bağımsız mahkemelerin verdiği kararların adeta yok sayılarak kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını” ileri süren Taçoy, “Bu ülkenin en köklü ve en büyük partisinin 23. Olağan Kurultayı’nı mahkemelere düşürmekle ellerine ne geçeceği sorusunun cevabını kıymetli üyelerimizin takdirine bırakıyorum.” ifadesinde bulundu.

Hasan Taçoy şunları kaydetti:

“Sayın Üstel’in bütün derdinin 23 Ocak 2024’ten sonra üye yapılmış kişilerin oy kullanmasını sağlamak olduğu anlaşılmaktadır.

Kendisine soruyorum, UBP’nin on binlerce kıymetli üyesi varken neden parti tüzüğümüze aykırı biçimde son altı ay içinde üye yapılmış olanların oy kullanmasında ısrar ediyorsunuz?

Kazanamayacağınız bir seçimi tüzüğe aykırı oylarla mı kazanacağınızı hesap ediyorsunuz?”

Mahkeme kararları çerçevesinde bundan sonrası için gerekli tüm düzenlemelerin tüzüğe uygun biçimde yapılmasının takipçisi olacaklarını kaydeden Taçoy, “İnanıyorum ki değerli üyelerimiz kurultay günü yalnızca UBP’yi tek başına iktidar yapacak bir genel başkanı değil aynı zamanda hukuka ve kurallara uyan bir yönetimi de seçeceklerdir.” dedi.