Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, “Laf Değil Çözüm Üretiyoruz” konseptiyle ortaya koyduğu çözüm planları çerçevesinde tarım ve hayvancılık konusundaki vizyonunu paylaştı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Taçoy, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini, çiftçi ile hayvancının artan üretimi ve refahı sayesinde halkın gıdaya ulaşımının da ucuzlayarak kolaylaşacağını belirtti. Taçoy, teşvikleri artıracaklarını, Hal Yasası’nı da uygulamaya koyacaklarını ifade etti.

Taçoy’un açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk çiftçisini ve hayvancılık yapan yetiştiricilerimizi desteklemek yalnızca kamusal ortak fayda için değil, aynı zamanda gıdada artan fiyatların düşürülmesi için de zorunluluktur. Onların üretimi ve refahı arttıkça halkımızın gıdaya ulaşımı da ucuzlayacak ve kolaylaşacaktır. Bu amaçla, hem üretime ve verimliliğe göre teşvikleri artıracağız hem de bekleyen Hal Yasası’nı hızla uygulamaya koyacağız.”