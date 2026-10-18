Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki grevde sağduyunun uzlaşıyı getirdiğini ve grevin sona erdiğini açıkladı.

Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, K-Pet grevinin taraflar arasında varılan uzlaşı sonrasında kaldırıldığını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy taraflar arasında gün boyunca devam eden görüşmeler neticesinde uzlaşıya varıldığını ve bunun üzerine grevin sonlandırıldığını açıkladı.

Taçoy, yaptıkları girişimlere Başbakan Ünal Üstel ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın verdiği desteğin uzlaşıda büyük payı olduğuna işaret ederek, ilgili sendikanın da ortaya koyduğu yapıcı tutum sonrasında ortaya uzlaşının çıktığını söyledi.

Uzlaşı sonrasında grevin sona ermesiyle yeniden iş başı yapıldığını ifade eden Taçoy, taraflara sağduyulu ve uzlaşıyı getiren tutumlarından ötürü teşekkürlerini sundu.