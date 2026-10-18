Bayilere akaryakıt verilmeye başlandı

Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (Petrol-İş), hissedarlar ile varılan uzlaşma sonucunda Kıbrıs Türk Petrolleri’nin Kalecik Dolum Tesisleri’ndeki süresiz grevi kaldırdı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Semih Kolozali, Bakanlığın ve hükümetin sürecin başından beri uzlaşı gösterdiğini, diğer iki hissedar ile de uzlaşılması üzerine grevi sona erdirdiklerini açıkladı.

Kolozali, normalde, hafta sonları akaryakıt dağıtımı yapılmadığını ancak bayilerin mağduriyetini gidermek için çalışanların ek mesai talep etmeden akaryakıt dağıtımına başladığını belirtti.

Kolozali, hissedarların 9 personelin işten durdurulması ihbarını geri çekmesi üzerine anlaşma sağlandığını belirtti.

(YIL)