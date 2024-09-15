Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Ortaköy Lefkoşa Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, Taçoy ziyarette yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin ülke yönetimin temel taşı olduğunun kaydederek, özellikle de muhtarların, vatandaşın doğrudan temas ettiği, devletin ilk giriş kapısını oluşturan otorite görevini yürüttüğüne dikkat çekti.

“Ülkemizde muhtarlarımız ne yazık ki hak ettikleri değeri görmemiş, yürüttükleri görevin önemi yeterince anlaşılamamıştır.” diyen Taçoy, büyük özveri ile görevini yapan, vatandaşın derdini çözen, devleti her şeye rağmen en iyi şekilde temsil eden muhtarlarla bir araya gelerek onların dertlerini dinleme fırsatı yakaladığını söyledi.

- “Muhtarlarımız halk iradesinin en temel taşıdır”

Taçoy, “Onlar halktan aldıkları oylarla bu göreve gelmiş, iradenin en temel taşını teşkil eden ve tüm zorluklara rağmen sistemin devamını sağlayan insanlardır.” dedi.

Bugüne kadar yaşanan tüm sıkıntı ve eksiklikleri yerinde görme imkanı bulduğunu ifade eden Taçoy, Başbakan olarak göreve geldiğinde yerel yönetimlerin temel direği olan muhtarlarla doğrudan temasta olacağını ve onların sorunlarının çözümü kadar vatandaşların düşüncelerini de doğrudan öğrenme kanalı tesis edeceğini belirtti.

Hasan Taçoy, “Çünkü muhtar demek halk demektir, devlet demektir, hizmet demektir. Tüm muhtarlarımıza devletin temel direğine verdikleri özverili destekleri için minnetlerimi sunarım.” dedi.