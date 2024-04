Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, kanser konusunda sürekli gelişen çağdaş tedavi imkânlarının devlet tarafından sağlanmasının taşıdığı öneme dikkat çekti.

Taçoy, Kanser Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, kanserle savaşta erken tanının taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Erken tanı olanaklarının yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Taçoy, sürekli gelişen çağdaş tedavi imkanlarının da devlet tarafından sağlanmasının taşıdığı öneme dikkat çekti.Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“Çağımızın en can alıcı hastalığı kanser ne yazık ki ülkemiz için de ciddi bir tehdit durumundadır. Kanser haftasında bulunduğumuz bu günlerde bu hastalığa ilişkin farkındalık yaratmak adına özellikle erken teşhisin taşıdığı öneme vurgu yapmak isterim.

Kanser tedavisi son derece zor ve meşakkatli bir hastalıktır. Bir yandan kişinin sağlığını doğrudan tehdit etmekte, diğer yandan ise moral ve psikolojisinde de tahribatlar yaratmaktadır. Ülke olarak kansere ne yazık ki çok canlar verdik. Ama diğer yandan gelişen tedavi yöntemleri sayesinde de bu hastalıkla savaşı kazanıp eski sağlığına kavuşan çok sayıda insanımız da mevcut.

Bu noktada erken teşhisin taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Hastalıkla savaşta bizi öne geçiren en etkili unsur erken teşhistir. Bu nedenle erken tanı olanaklarını artırmalı ve bu yöndeki farkındalığı etkin kılmalıyız.

Kanserle mücadelede tedavi olanakları kadar erken tanı imkânları da yaygınlaştırılmalıdır. Bunu bir devlet politikası olarak benimsersek çok daha avantajlı bir pozisyona geliriz. Her insanımız değerlidir. Her insanımızın sağlığı da önemlidir. Günümüzde gelişen tıp teknolojisi sayesinde artık her geçen yıl bir öncekine oranla kanserle savaşmakta daha iyi bir duruma gelmekteyiz.

Önemli olan son derece pahalı olan kanser tedavi yöntemlerinin bu hastalıkla mücadele eden insanlarımıza devlet tarafından eksiksiz ve zamanında sağlanmasıdır.Bu konuda başta doktorlarımız olmak üzere son derece bilinçli ve özverili çalışan çok sayıda insanımız mevcuttur. Bu son derece değerli bir avantajdır. Bu avantajımızın yanına gelişmiş tedavi olanaklarını da ekleyerek bu savaştan galip çıkabiliriz.

Önce erken tanı, sonrasında da çağdaş tedavi olanakları tek hedefimiz olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak çalışmalar kapsamına kanserle savaşan insanlarımıza ve onların ailelerine psikolojik destek sağlanması da mutlaka alınmalıdır. Unutmamalıyız ki, kanserle savaşta bilinçlenmek kadar, başarıya olan inanç da etkili bir faktördür. İçerisinde bulunduğumuz bu haftada doğru hedeflere yönelik bilinçlenmek ve bir an bile umutsuzluğa kapılmadan mücadele etmek tek hedefimiz olsun.

Sağlık sorunları bulunan herkese acil şifalar diler, sağlık dolu bir gelecek temenni ederim.”