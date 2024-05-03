SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı ile Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) Maraş işbirliğinde düzenlenen eğitim dizileri tamamlandı.

Dernekten verilen bilgiye göre, alanında uzmanlar tarafından farklı başlıklarda verilen eğitimler, dört gün boyunca MAGEM Maraş Konferans Salonu’nda Mağusa ve yakın bölge halkının katılımlarıyla gerçekleşti.

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı Sosyal Hizmet Uzmanı Sevgi Özbarışçı’nın “Evlilik ve Aile Hayatı Becerileri” oturumu ile başlayan eğitimlerde ikinci gün Uzman Diyetisyen Emine Arıkel “Günümüz Koşullarında Çocukluk Döneminde Sağlıklı Beslenme” üzerine bakım verenlere bilgiler verdi.

Eğitimlerin devamında SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu, “Çocuk Hakları ve Sorumlulukları” üzerine oturum gerçekleştirdi. Günümüzün en önemli konularından biri olan “Ebeveyn Tutumları” başlığındaki oturumda Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem katılımcılar ile interaktif bir eğitim sundu.

Ailelerin, birçok etkinlikte çocuklarını güven içinde bırakabilecekleri bir yer ve kişi bulmada yaşadıkları zorluklardan dolayı etkinliklere katılamadıkları için bir de çözüm sunuldu. Aile Güçlendirme Programı ile MAGEM Maraş iş birliğinde düzenlenen eğitim dizileri boyunca, oturumlara katılan ebeveynler ve bakım verenlerin çocukları için de eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirildi.

MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Yarışan, “Bizim için kıymetli olan, ailelerimizi her yönden destekleyebilmektir. Bu bilinçle, markalaşmış kurum olan SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı ile birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Eğitimlerin tümü çocukların yaş gruplarına uygun aktivitelere yer vererek desteklendi” açıklamasında bulundu.

Eğitimler boyunca katılımcı aileler birçok başlık altında bilgilenirken aynı zamanda kendi deneyimlerini de uzmanlara aktararak yanıtlar aldı. Eğitim dizilerinin paydaşı olan SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem, topluma doğrudan yansıması olacak çalışmalarının Mağusa Belediyesi ve MAGEM Maraş iş birliğinde bu bölgeye de ulaşmasının çok kıymetli olduğunu belirtti.