Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, cumartesi günü yapılacak olağan kurultayda oy kullanacak üye listesine yönelik uyarılarda bulundu.

Yazılı açıklama yapan Taçoy, yönetimi “yasalara ve parti tüzüğüne uygun hareket etmeye” çağırdı.

Açıklamasında, “UBP’li kardeşlerim yalnızca mevcut Genel Başkanı değiştirmekle kalmayacaklar, aynı zamanda bu kural tanımaz, tüzük tanımaz anlayışa da unutamayacakları bir ders vereceklerdir” ifadelerine yer veren Taçoy, UBP’nin ilk kez kurultay yapmadığına işaret etti ve bugüne kadar tam 22 kez olağan, 13 kez de olağanüstü kurultay düzenlemiş bir partinin söz konusu olduğunu kaydetti.

“Kurultaylar birilerinin koltuğunu nasıl daha iyi koruyacağı hesabına göre değil, parti tüzüğüne uygun olarak yapılmalı” diyen Taçoy şöyle devam etti:

“Partimiz, 21 Eylül 2024 tarihinde kurultayını gerçekleştirme kararı alması sonrasında Tüzük gereği ilk köy/mahalle kongresini 22 Temmuz 2024 tarihinde yapacağını duyurmuştu. Ancak bazı örgütlerde tüzük hilafına seçimlere başlanması ve ilk kongre tarihinden itibaren 180 gün öncesinde üye olanlar dışında, bu süreyi doldurmayan kişilerin de seçme ve seçilme hakkını kullanması nedeniyle konu yargıya taşındı ve mahkemeler bu 10 örgütte ara emri vermeyi uygun gördü. Usulsüzce başkan olarak açıklananların icrasını da durdurdu. Benzer bir süreç şimdi 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek 23. Olağan Kurultayımız için söz konusudur” dedi.

Hasan Taçoy, “Halkın hiçbir sorununa çözüm üretmeyi başaramayan mevcut Genel Başkan, seçimi kazanamayacağını anlayınca parti tüzüğüne göre oy hakkı olmayan kişilere oy kullandırarak usulsüzce sözde bir zafer kazanmayı hesapladı” iddiasında bulunarak, parti tüzüğüne göre kurultayda 23 Ocak 2024’ten önce üye olanların oy kullanabileceğini anımsattı.

Taçoy şunları kaydetti:

“Ancak Sayın Üstel buna karşıdır. Peki ama neden? Hali hazırda partimizin oy kullanma hakkına sahip 18 binden fazla üyesi varken acaba neden Sayın Üstel son dönemde üye yapılanların tüzüğe aykırı biçimde oy kullanmasında ısrar ediyor? Acaba on binlerce üyemizin büyük çoğunluğunun kendisine oy vermeyeceğini o da biliyor olabilir mi? Gerçekleri ortaya koyalım ki UBP’li kardeşlerimiz de bu ısrarın gerekçesini daha iyi görsünler.

Sayın Üstel hepimizin malumu olduğu bir süreçle Mayıs 2022’de seçilmeden, atanarak Genel Başkan ve Başbakan oldu. UBP’nin yeni üye sayısı 2022 yılında sadece 281 kişi olarak kayıtlara geçti. UBP’nin 2023 yılındaki yeni üye sayısı ise 774 oldu. Şimdi buraya dikkat edelim. Sadece 23 Ocak – 23 Mart 2024 tarihleri arasında yani sadece iki ay içinde 2 bin 507 yeni üye kaydı yapıldı.

Bu da yetmedi tabii... Kurultay tarihi tartışmaları arttıkça yeni üye kayıtları da artarak devam etti.

Halen Temmuz 2024’e kadar yapılan yeni üye kaydı 4 bine yaklaştı ve belki de geçti. Düşünün ki, 2022 yılının tamamında yapılan yeni üye kaydının 9 katı sadece bu yılın 2 ayında yapıldı. 2023 yılının tamamında yapılan yeni üye kaydının 5 katından fazlası sadece son 6 ayda gerçekleşti”

Üstel’in “tüzüğe aykırı bir biçimde söz konusu yeni üyelere oy kullandırmanın peşinde olduğunu” da iddia eden Taçoy, “Elektrik kesintilerini önleyemeyen, okulların açılışını kurultay için ertelemekte sakınca görmeyen bir anlayış, normal şartlar altında asla kazanamayacağını bildiği bir kurultayda öne geçmek için usulsüzlüklere, sahte formüllere bel bağlamış durumda” dedi.

“Herkes hesap yapar ancak sonunda yüce Allah’ın hesabı tutar” diyen Taçoy, açıklamasını “İnanıyorum ki 21 Eylül Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek kurultayımızda UBP’li kardeşlerim yalnızca mevcut Genel Başkanı değiştirmekle kalmayacaklar, aynı zamanda bu kural tanımaz, tüzük tanımaz anlayışa da unutamayacakları bir ders vereceklerdir” ifadelerine yer vererek tamamladı.