Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi'nin ülke demokrasisinin haritasını çizen parti olduğunu söyleyerek, "UBP eğer kurultayını yapmazsa KKTC’deki demokrasi ve tüm partilerin ne kadar etkilendiğini görmekteyiz” dedi.

Hasan Taçoy'un ofisinden yapılan açıklamaya göre, Taçoy, Kanal T’de Çilem Dağıstanlı’nın sorularını yanıtladı. Demokrasiye inanmış bir parti olan UBP’nin bunu her kurultayında göstermiş olduğunun altını çizen Taçoy, partideki herkesin kurultay sonuçlarına katlandığını söyledi.

Taçoy, kurultay sonuçlarına ilişkin küsmelerin önceki yıllarda yaşandığını anımsatarak, “Ancak biz her şeyi tecrübe etmiş ve yaşamış insanlarız. Bazı şeyleri yaşayıp bunların ne olduğunun siyaseten analizini yapmak görevi o dönemlerde bizlere düşmüştü. O yüzden bugün ne ile karşı karşıya olduğumuzun ve nasıl bir yol haritası çizmemiz gerektiğini iyi biliyoruz” dedi.

Bunları UBP Genel Başkanı Üstel’e de aktarmış olduğunu ifade eden Taçoy, o yüzden şu an oldukça rahat bir pozisyonda bulunduğunu kaydetti.

Hasan Taçoy, UBP’de kurultay sürecine ilişkin olarak iki yıllık sürenin 28 Ekim’de dolmuş olduğunu vurgulayarak, parti tüzüğünün 21’inci maddesinin iki yılın sonunda kurultayın yapılmasını ve bunun için parti meclisinin yer ve tarih belirlemesini emrettiğine dikkat çekti.

2025’in Cumhurbaşkanı, 2026’nın da yerel yönetimler seçim yılı olduğunu anımsatan Taçoy, “burada tartışılması gereken çok fazla konu vardır. Bu seçimlerin ne zaman yapılacağının ve hatta genel seçimlerin bile tarihinin tartışılmasına gerek vardır. Siyaset öyle bir ivmedir ki bu kararların bir an önce alınması ve yol haritasının ona göre çizilmesi lâzımdır” dedi.

Kurultayın hemen ardından Cumhurbaşkanı seçimi olduğuna ve hemen bu seçimin hazırlığına girileceğine işaret efen Taçoy, bu süreçte partinin aday belirlenmesi, hükümetin de izlenecek yola karar vermesi gerekeceğini söyledi.

Son iki seçimde alınan sonuçların analizinin doğru yapılması halinde UBP’ye yakışmayan sonuçlar olduğu gerçeğinin görüleceğine vurgu yapan Taçoy, “Hem yerel seçimde hem de ara seçimde aldığı sonuç UBP’ye yakışmadı” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’yi görmezden gelerek Türkiye ile irtibata geçmeye çalıştığına işaret eden Taçoy, Türkiye’nin ise sürekli olarak KKTC ve oradaki yetkililerle görüşülmesi gerektiğini söylemekte olduğunu kaydetti.

“Yapacak çok işimiz var” diyen Taçoy, devletten devlete iki devletli politikanın zemininin olduğunun gösterilmesinin önemine vurgu yaptı.

-“Tüzük değişikliği konuşmak abesle iştigal olur”

UBP tüzük değişikliği konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlarken, “Tüzük değişikliğinin Ünal beyin abi olarak görevi tek başına alma talebinin grubumuzda onaylanmasından sonra tarafımca gündeme getirildiğini söylemeliyim” açıklamasında bulunan Taçoy, en son halini görmediği değişiklik çalışmasının 2023’ün Ocak ayında tamamlanması gerektiğini, ancak bu hedefin aşıldığını söyledi.

“Şimdi artık kalkıp da tüzük değişikliği konuşmak abesle iştigaldir” diyen Taçoy, “Çünkü artık ne yaparsanız yapın, kaçarı yok kurultayı yapacaksınız. Bugün değilse yarın, yarın değilse sonraki gün bu kurultay olacak” dedi.

Taçoy, kurultaya çok kısa bir süre kaldığını ve bu nedenle de tüzük değiştirmenin doğru olmayacağını belirterek, kurultayın aynı tüzük ve sistemle yapılacağını ifade etti.

Hasan Taçoy, siyasi partiler yasasının partilere en geç 3 yıl içerisinde kurultay yapma şartı getirdiğini, bunu yapmayan partilerin seçime kesinlikle katılamayacağını anımsatarak, her zaman çekişmeli geçen ve çoğu hedeflenen zamanda çeşitli itirazlar nedeniyle tamamlanamayan UBP kurultaylarını verilen tarihin en son aşamasında yapmanın bu açıdan büyük risk taşıdığını söyledi.

UBP’nin seçime katılamamasına neden olabilecek böylesi bir riski kimsenin alamayacağına dikkat çeken Taçoy, “Sayın Üstel’e tüzük çalışmasını yapabileceğimizi ve hatta kurultay günü tüzük değişikliği oylamasını da yapabileceğimizi söyledim. Ancak üç yıl sonra, yani bir sonraki kurultay zamanı devreye girmesi şartıyla” dedi.

Bir başka soru üzerine, Üstel’in partinin başına bir “abi” olarak ve bir “geçiş dönemi” için getirildiğini anımsatan Taçoy, bu durumun kurultay ile tamamlanmış olacağını söyledi.

“Hâlâ o geçiş dönemindeyiz ve bu geçiş süreci içerisindeki kendi süresini uzatmaya çalışıyor” diyen Taçoy, “Bu en fazla tüzüğün ve yasaların elverdiği yere kadar gider. Onun dışında başka bir yere gitmez. Ünal Üstel bey göreve geldiği Mayıs ayında kurultay tarihine kadar bir abi olarak o görevi aldı. Kurultay tarihinden sonra kendisi aday olmak isterse tabii ki olabilir. Ama kendisi ‘belli bir yaşa geldim, bir dönem yapıp gideceğim” sözüyle bu göreve geldi. Ama eğer devam etmek isterse kurultay orada, cesareti de vardır, girebilir. Kazanırsa da yine selamlarız ve partimiz için gereği neyse onu yaparız” ifadelerini kullandı.

Birilerinin Türkiye’yi UBP kurultayına karıştırma çabası olduğunu ifade eden Taçoy, şöyle devam etti:

“Bu Ulusal Birlik Partisi’nin kendi iç işidir. Bunu herkes böyle kabul etsin. Şu andaki başbakanımız sayın Ünal Üstel de konuşmaları içerisinde sürekli olarak söylemiştir. İlk başlarda yaptığı konuşmaları dinleyenler çok iyi hatırlayacaktır ki, hem Faiz beye hem de Cumhurbaşkanı Tatar’a kendisini bu göreve lâyık gördükleri ve kendisine bu görevi tevdi ettikleri için teşekkür etmiştir. O yüzden, kim atadı kim yaptı, Türkiye’yi fazla bulaştırmasınlar. Bunları lütfen ayrı koyalım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin UBP’nin iç işleyişi içerisinde bir işi olmaz. UBP’de de kim isterse seçilsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile çalışma mecburiyetinde olduğunu bilerek yoluna devam edecektir.”