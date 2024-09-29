Taçoy yazılı açıklamasında, UBP 23’üncü Olağan Kurultayı öncesinde, “çekilecek” diyenlerin, bu sefer de “istifa edecekler, kaçacaklar” şeklinde "naralar attığını" savundu.

Taçoy, “Bize oy veren binlerce kişiyi yanıltacak bir davranış içerisinde asla olmayacağız. Onları yolda bırakmayacağız. Tam tersine, bize oy vermeyenlerin yanıldıklarını ya da yanıltıldıklarını göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Doğru ile yanlışı ayırt edebilmenin en etkili yönteminin her ikisini karşı karşıya koymak olduğunu ifade eden Hasan Taçoy, “Doğruların peşine düşmüş, doğruların galip gelmesi için mücadele vermiş insanlar olarak, ortamı yanlışlara teslim edip kaçmayacağız. Kaçan taraf doğrular değil, yanlışlar olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi yanlışların karşısına çıkmayı sürdüreceklerini belirten Taçoy, “Bir kez daha kolay olanı değil, zoru tercih edeceğiz ve bize gösterilen güven ve desteğin de yardımıyla elbette doğrular yanlışlara karşı galip gelecek” dedi.

Taçoy, önce sistemi yanlışlarından kurtaracaklarını, ardından gereken tüm diğer adımlara yöneleceklerini kaydetti.