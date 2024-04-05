Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, hukukun kollayıcısı, doğruluğun temsilcisi olan avukatlara teşekkürlerini iletti.

Taçoy, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adalete inanan ve hukuka güvenen insanlar olarak bu yolda emek veren herkesin başlarının tacı olduğunu belirten Taçoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplum olarak hukukçulara verdiğimiz değer gerçek anlamda hak ettikleri noktadadır. Birçok kurumun ciddi güven erozyonu yaşadığını dikkate aldığımızda, hukuk sistemimize yönelik güvenin sürdüğünü görmek memnuniyet verici bir durumdur. Bunda elbette hukukçularımızın rolü büyüktür.

Avukatlarımız da bu noktada büyük emekleri olan insanlardır. Adaletin bekçileri, hukukun kollayıcıları, doğruluğun temsilcileri olan tüm avukatlarımıza teşekkür ederim.

5 Nisan Avukatlar Günü'nde, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından olan savunma hakkının ve hak arama özgürlüğünün kullanılmasında önemli rol üstlenerek büyük bir gayretle mesleklerini icra eden tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutlarım.”