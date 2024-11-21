Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen ve gelirinin Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacağı Uluslararası Lefkoşa Maratonu’na yönetim kurulu olarak katılacağını duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, “KTTB, bu anlamlı dayanışma örneğinde yer alarak sağlık bilincini arttırmayı, ciddi ihtiyaçları olan çocuk onkoloji servisine destek olmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.” denildi.

Tabipler Birliği, tüm doktorları ve halkı maratona katılmaya davet etti.