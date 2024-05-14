Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, eczacıların sağlık sisteminin temel taşlarından biri olduğunu ve toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesindeki rolünün çok önemli olduğunu bildirdi.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu, Eczacılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, özellikle pandemi gibi zorlu zamanlarda, eczacıların gece-gündüz demeden, sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesinde ve hastaların ilaca erişiminde çok önemli rol oynadıklarını kaydetti.

Mesajda ayrıca şunlara yer verildi:

“‘Reçete soruşturması’ döneminde biz hekimler gibi eczacılar da ciddi mağduriyet yaşadı. Mesleklerimize, meslek onurlarımıza haksız, seviyesiz saldırılarda bulunulmuştur. Bu mücadeleyi omuz omuza sürdürmek Eczacılar Birliği ve Tabipler Birliği'nin görevidir.

Tüm eczacıları, bu onurlu mesleğin üyesi oldukları, mesleklerini layıkıyla yerine getirdikleri için kutlar, sağlık sisteminin güçlenmesindeki önemli katkıları için teşekkür ederiz.”