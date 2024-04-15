Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile "bölgesel gerilimi ve yansımalarını" görüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bin Selman ile Austin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanlarında olan stratejik ortaklığın ele alındığı aktarılan açıklamada, Bin Selman ile Austin'in ayrıca bölgedeki gerilimi ve bunun tehlikeli yansımalarını, uluslararası barış ve güveni korumak için söz konusu gerilimin önüne geçecek çabaları da konuştuğu kaydedildi.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.