Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın İsrail güçlerinin Suriye topraklarını bombalamasını kınadığı ve bunu "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, İsrail'in, ilgili uluslararası anlaşmalara ve yasalara aykırı olan bu ihlallerle Suriye'yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimleri kınandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun bu saldırılara karşı harekete geçmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi devletlerin sorumluluklarını üstlenerek Suriye'de devam eden İsrail saldırılarına karşı kararlı ve ciddi bir şekilde durmaları ve çatışmanın genişlemesini önlemeleri gerektiği vurgulandı.

Söz konusu ihlallere ilişkin uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının harekete geçirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olunduğu yinelendi.

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 17 Mart Pazartesi akşam saatlerinde Dera'ya düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri kadın 4'ü çocuk 19 kişinin yaralandığını duyurmuştu.