Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Şeridi'ndeki durumun "tüm insani ölçülere göre felaket" olduğunu söyledi.

Bakan Bin Ferhan, başkent Riyad'da düzenlenen Ekonomi Forumu'nun bir oturumunda, İsrail'in ekim ayından bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili konuştu.

"Gazze'deki durum, tüm insani ölçülere göre felakettir." diyen Bin Ferhan, Gazze'de yaşananların, mevcut uluslararası siyasi sistemin bu krizle başa çıkma konusunda başarısız olduğunu gösterdiğini aktardı.

"Bugün kriz yedinci ayına girdi ve biz hala Gazze'ye yeterli sayıda kamyonun girip girmediği konusunda bitmek bilmeyen bir tartışmanın içindeyiz. Bu mantıksız ve kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullanan Bin Ferhan, uluslararası toplumu oluşturanların çoğunun iki devletli çözümü desteklediğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli öldürüldü, 77 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.