Meclis Genel Kurulu 100 milyon TL’lik SÜTEK bütçesini 25 kabul 13 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul etti.

-Kürşat: “100 milyon TL’nin SÜTEK’in görevlerini yerine getirmesi adına yeterli değil, bütçe döviz cinsi olmalı”

Bütçeyle ilgili komite raporunun okunmasının ardından söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat, SÜTEK’in, sütün çiftliklerden toplanıp kalite kontrolünün yapılması ve sanayiye ulaştırılması bakımından önemli bir görev yerine getirdiğini ifade etti, kurum bütçesinin yarısından fazlasının personel giderlerine gittiğini söyledi.

Kalite kontrol ile ilgili giderlerin Euro üzerinden olduğunu kaydeden Kürşat bu nedenle bu bütçenin aslında döviz cinsinden olması gerektiğini dile getirdi.

100 milyon TL’nin SÜTEK’in görevlerini yerine getirmesi adına yeterli olmadığını ifade eden Kürşat, kurumun devletten katkı da almadığını anlattı.

Açılan münhallere işaret eden Kürşat, her emekliye karşı bir kişi alınması kuralına uyulması gerektiğini belirtti, birçok kurumun gereksiz personel alımlarıyla batma noktasına getirildiğini ifade etti.

Ödeme günlerinin yeniden takvimlendirilmesi ve buna sadık kalınması gerektiğini dile getiren Kürşat, bunun üreticiler açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Üretimden kopan insanların hayvancılığa dönmesinin çok zor olduğunu kaydeden Kürşat, her geçen gün daha fazla üreticinin üretimi bıraktığını, bunun da pahalılık başta olmak üzere bir çok soruna neden olduğunu anlattı.

Ardından SÜTEK bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

(DOĞ/YIL)

Haber: Doğuş Özokutan