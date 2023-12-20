Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ile Avrupa Birliği projesi olan “SÜTEK Boğaziçi Süt Toplama Merkezi” açıldı.

İskele ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde yer alan açılış törenine, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İslele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, yetkililer, üreticiler, hayvancılar ve köy halkı katıldı.

-Başbakan Üstel

Başbakan Ünal Üstel, bölge için güzel bir güne imza attıklarını ifade ederek, hükümet olarak yarım kalan projeler ve yeni projelere imza atmak için çalıştıklarını söyledi. Üstel, bugün de 12 yıldır hizmete giremeyen bir merkezi hizmete kazandırdıklarını belirtti.

Su projesi ve yeni havalimanı sonrası Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü, böylece yeşil enerjinin önünün açılacağını ifade eden Üstel, yarım kalan bir proje olan merkezin bölge üreticisi için hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Küçük baş üretime destek verecek merkezin süt üretimine önemli katkısı olacağını ifade eden Üstel, bölgeyi hem elektrik altyapısı, hem de üretime verilecek destekle güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

“Üreten toplum yok olmayacaktır” diyen Üstel, üretime sarılarak, toprağa tırnak geçirmeye ve gençlerin ev sahibi olmasına olanak sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Üstel, gençlere yönelik kırsal kesim arsaları, sosyal konut, kredi desteği, altyapı geliştirme gibi konularda yatırım yapmaya devam edeceklerini, üretime katmak, üretmesine yardımcı olmak için desteklere devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, merkezin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti, bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise konuşmasında, üretime destek vermeye her zaman devam edeceklerini ifade ederek, büyük başta yakalanan başarının küçük başta da yakalanacağına inanç belirtti.

Üretime ve üreticiye verilen desteğin hükümetleri zamanında arttığına işaret eden ve desteklerle ilgili bilgi veren Çavuş, bu merkezle 20 milyon litre küçük baş sütü toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Üretimin korunması ve desteklenmesiyle daha kaliteli, hijyen ve güvenli ürün ortaya çıkacağını ifade eden Çavuş, 12 yıldır atıl olan merkezin bugün Başbakan Üstel'in öncülüğünde hizmete açıldığını kaydetti.

Çavuş, merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

-Diğer konuşmalar

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, 12 yıl önce tamamlanan merkezin bugün hizmete girmesinin küçük baş hayvancılık açısından önemli olduğunu ifade ederek, topraklara sahip çıkma açısından bu önemli adımların devamını diledi. Hamzaoğulları, İskele ve Karpaz’ın da güçlendirilmesini istedi.

SÜTEK Başkanı Mehmet Karadayı konuşmasında, ülkede ilk kez 2004 yılında soğuk zincir projesi başlatıldığını ifade etti. Karadayı, bugün itibariyle büyük baş üreticilerinin yüzde 100 geçiş yaptığını, küçük başta da bu başarıyı yakalamak istediklerini söyledi. Karadayı, pilot bölge Boğaziçi’nde bugün hizmete başlayan merkezin, gıda güvenliği, hijyen ve kaliteli süt üretimi sağlanmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt da, küçük baş hayvancılığı geliştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, üretime küçük başa gençliğe sahip çıkma çağrısı yaptı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, bölge için önemli bir gün olduğuna işaret ederek, merkezin hizmete girmesiyle süt üretiminde kalite ve hijyenin sağlanırken, hayvancılara kolaylık sağlanacağını belirtti. Sadıkoğlu, süt üretimini geliştirmek ve toplanmasında sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amaçlı merkezin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı ve Başbakan Üstel’e merkezin çalışmasıyla ilgili teknik bilgi verildi.