Suriye'nin güneydoğusundaki Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda ilinde başlayan Şam yönetimi karşıtı protestolar devam ediyor.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye ordusunun kontrolündeki Suveyda ilinde Suriye yönetimine karşı 16 Ağustos'ta başlayan gösteriler, bugün de kent merkezindeki Kerame Meydanı'nda ve el-Kefer, Şukka, Kureyya Miyamas, Sehvet el-Hudur köylerinde sürdü.

Kerame Meydanı'nda bir araya gelen protestocular, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in istifasını istedi.

Yüzlerce gösterici, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib'e yönelik, "Ey İdlib ölüme kadar sizinleyiz" sloganı attı.

Kent merkezinde esnaf, dükkanların kepenklerini indirerek Şam yönetimine tepki gösterdi.

Şam yönetiminin 16 Ağustos'ta akaryakıta zam kararının ardından Suriye’nin güneyindeki Dera ile Suveyda’da protestolar başlamıştı.