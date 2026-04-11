Suriye'nin Haseke ilinde hükümet ile terör örgütü YPG arasında 491 kişilik takas gerçekleştirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Haseke ilinin Meylebiyye bölgesinde gerçekleştirilen tutuklu değişimine Cumhurbaşkanlığı Özel Delegesi Ziyad Ayiş de katıldı.
Suriye yönetimine bağlı güçlerin operasyonlar sırasında gözaltına aldığı 400 YPG mensubunun takas kapsamında salıverildiği, buna karşılık örgütün de elinde tuttuğu 91 kişiyi serbest bıraktığı belirtildi.
Takasın, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak 2026'da imzalanan anlaşma kapsamında ve taraflar arasında yürütülen temaslar sonucu gerçekleştirildiği kaydedildi.