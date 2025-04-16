Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi döneminde meslekten uzaklaştırılan eğitim-öğretim personelinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki görevlerine dönebileceği belirtildi.

Açıklamada, kararın yeni idari düzenlemeler kapsamında alındığı ifade edilerek, söz konusu 14 bin 646 kişinin daha önce "Suriye devrimine destek verdikleri" gerekçesiyle devrik Esed rejimi tarafından görevlerinden alındığına dikkati çekildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanması sonrasında binlerce kamu çalışanı, siyasi gerekçelerle ya da rejim karşıtı tutumları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmıştı.