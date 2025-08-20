Arap ülkeleri Suriye, Irak, Lübnan ve Cezayir'de çıkan orman yangınları, büyük alanların yanmasına ve 2 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

Suriye Sivil Savunma Birimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lazkiye vilayetine bağlı Selma beldesi yakınlarında çıkan orman yangınının dün akşam saatleri itibariyle kontrol altına alındığını belirtti.

Açıklamada, şiddetli fırtına sebebiyle söz konusu bölgedeki yangının zorlu bir mücadeleyle söndürüldüğü aktarıldı.

Sivil Savunma Birimi, geçen hafta da bölgedeki aşırı sıcak hava dalgasıyla birlikte 4 vilayette çıkan 10'dan fazla yangının günler süren mücadeleyle kontrol altına alınabildiğini kaydetti.

Bu yıl yaz ayının oldukça sıcak geçtiği Suriye'de özellikle de Lazkiye kentinde çok sayıda orman yangını çıktı. Lazkiye'de temmuz ayında çıkan orman yangını 12 gün süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi.

Temmuz ayındaki yangınlarda 16 binden fazla hektar ormanlık alan yanarken, 2 bin 200 hektar tarımsal alan yandı ve 45 köyde 1200 aile zarar gördü.

- Irak'taki yangınlarda 2 kişi öldü

Irak'ta da yerel medyadaki haberlere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki Halepçe bölgesinde 17 Ağustos Pazar günü çıkan büyük orman yangını, bölgedeki birçok köyün sınırına uzanan yüzlerce hektarlık alanı etkiledi.

Halepçe bölgesindeki orman yangınında ayrıca onlarca hayvan telef olurken, hayvancılık ve arıcılık yapan birçok vatandaş bölgeden tahliye edildi.

Halepçe Sivil Savunma Müdürü Abidin Abdurrahman, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Orman yangınları çok geniş alanlara yayıldı. Söndürme çalışmaları için birçok bölgeden ekipler gönderildi ancak şiddetli rüzgar sebebiyle zorlandık." dedi.

Yangının 6 köy sınırına yayıldığı ve 5 bin dönümlük alanı yok ettiğini dile getiren Abdurrahman, yangınlarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yoğun çabalar sonucu yangınların kontrol altına alındığını söyleyen Abdurrahman, bu tür felaketlerin tekrarlanmaması için çabaladıklarını ifade etti.

- Lübnan'da 74 yangına müdahale edildi

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de bugünkü açıklamasında, ekiplerin son 24 saatte 74 yangını söndürme çalışmalarını gerçekleştirdiğini aktardı.

- Cezayir'de 18 yangın çıktı

Cezayir'de de ilgili makamlar, birçok vilayette bugün 18 yangının çıktığını, 10 yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Yetkililer, farklı bölgelerdeki 4 yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve 4'ünün de kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Cezayir Savunma Bakanlığı dünkü açıklamasında, Bicaye vilayetinde çıkan orman yangınıyla mücadeleye havadan destek verdiklerini kaydetmişti.

Son birkaç yılda orman yangınlarının büyük hasarlara yol açtığı Cezayir'de haftalardan beri özelikle doğu bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.