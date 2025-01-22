Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkedeki Kürtlerin, çöken Beşşar Esed rejimi tarafından zulme uğradığını belirterek "Herkesin eşitliği ve adaleti hissettiği bir ülke inşa etmek için çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, X'teki hesabından Kürtçe ve Arapça yaptığı açıklamalarda, "Suriye'deki Kürtler, Suriye halkının çeşitliliğine güzellik ve parlaklık katıyor." ifadesini kullandı.

Suriye'deki Kürt toplumunun Esed rejimi döneminde zulme uğradığını vurgulayan Şeybani, "Herkesin eşitliği ve adaleti hissettiği bir ülke inşa etmek için çalışacağız." paylaşımında bulundu.