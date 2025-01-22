Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, İsrail'in uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yüzde 80'inin yıkıldığını ve 300 binden fazla Filistinlinin evsiz kaldığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Serhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

"İsrail soykırımı ve buna eşlik eden etnik temizlik süreci, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yüzde 80'ini yıktı." diyen Serhan, yıkıma maruz kalan bölgeler arasında Cibaliya kentinin doğu ve batı kısımlarının yanı sıra Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya gibi bölgelerin de yer aldığını aktardı.

Serhan, İsrail'in kitlesel yıkımının etkisinin, evler, sokaklar ve altyapı da dahil olmak üzere her şeyde görüldüğünü; Gazze Şeridi'nin kuzeyinin "yaşam belirtisi olmayan" bir bölgeye dönüştüğünü ifade etti.

"Şu anda 300 binden fazla Filistinli evsiz." ifadesini kullanan Serhan, "Asıl felaket zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze kenti, Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyinden önümüzdeki hafta geri dönmesinin beklenmesi. Bu insan yükünü artıracaktır." diye konuştu.

Serhan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki büyük ve kitlesel yıkımın ardından her açık alanın, göçe zorlananlar için bir kampa dönüştüğünü belirtti.

Halihazırda karşılaşılan en büyük zorluğun, çadırların ve gerekli malzemelerin tedariki olduğuna işaret eden Serhan, bunlar arasında jeneratör ve yakıtın yanı sıra battaniye, yatak takımı ve temel yardım malzemelerinin sağlanmasının bulunduğunu söyledi.

Serhan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yeniden inşasının büyük çabalar ve ciddi uluslararası destek gerektireceğine dikkati çekerek, bu trajik gerçek karşısında uluslararası ve bölgesel kurumlara yerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Serhan, tüm zorluklara rağmen "Gazze'nin kuzeyini eskisinden daha iyi hale getirmek için yeniden inşa etmekte kararlıyız. Bu, dünyanın yanımızda durmasını gerektiren kolektif bir sorumluluk." ifadesini kullandı.

- "Gazze'nin kuzeyi felaket bölgesi"

Öte yanan Gazze'nin kuzeyindeki belediyeler arası koordinasyon komitesi konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Beyt Hanun Belediye Başkanı İmad Bedvan tarafından basın toplantısında okunan açıklamada, Gazze'nin kuzeyi "felaket bölgesi" olarak tanımlandı.

Bedvan, "Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kenti İsrail tarafından tamamen; Cibaliya ve Beyt Lahiya'nın da büyük kısımları yıkıldı." dedi.

Olan biteni, "benzeri görülmemiş bir İsrail soykırımı" olarak tanımlayan Bedvan, yolların, su ve kanalizasyon şebeklerinin, elektrik ve iletişim hatlarının, su kuyuları, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait barınma merkezi olarak kullanılan yapıların hedef alındığını kaydetti.

Bedvan, "İsrail'in yaklaşık 100 günden beri Gazze'nin kuzeyini hedef alan saldırıları, 5 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve kaybına, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına neden oldu, zorla yerinden edilenlerin sayısı 200 bini aştı." diye konuştu.

"İsrail'in altyapıyı yok etmesi, yerinden edilmiş Filistinlilerin geri dönüşünü oldukça zorlaştırıyor ve benzeri görülmemiş bir insani krize sürüklüyor." diyen Bedvan, UNRWA, Dünya Gıda Programı ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) barınma, yiyecek, kıyafetin yanı sıra kamplar kurarak göçe zorlanmış kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yardım malzemelerini tedarik etmeleri çağrısı yaptı.

Beyt Hanun Belediye Başkanı, "Belediyelerin desteklenmesi, tesislerinin işletilmesi için yakıt sağlanması, su ve kanalizasyon şebekelerinin onarılması, yolların açılması, molozların kaldırılması, su kuyuları ve kanalizasyon tesislerinin işletilmesi için yedek parça ve malzeme sağlanması gerektiğini" vurguladı.

İsrail soykırımının başlangıcından bu yana maaşlarını alamayan belediye çalışanlarının maaşlarının ödenmesinin de gerektiğini kaydeden Bedvan, şöyle devam etti:

"Belediyeler, yaşanan kitlesel yıkıma rağmen Filistinlilerin sıkıntılarının hafifletilmesi için uluslararası ve yerel kurumlarla iş birliği içinde iyileşme ve normal hayata dönüş için tüm enerjileriyle çalışmaya devam edecek."