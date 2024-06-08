Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Chibuike Peter Okeke mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memur Murat Kermeoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kermeoğlu, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 19:45 raddelerinde Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Chibuike Peter Okeke’nin kullanımındaki PR 104 plakalı araçta şüpheli vaziyette tespit edilmesine müteakip üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlının kalmakta olduğu K. Kaymaklı-Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda 21 ayrı foil kağıdına sarılı yaklaşık 21 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edilen 2100 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirti. Polis yürütülen ileri soruşturmada zanlının yapmış olduğu beyanlarda konu uyuşturucu maddeyi kimden aldığını söylediği ve konu şahsında aranmakta olduğunu ayrıca alınan emarelerin analize gönderilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının soruşturma maksadı ile ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.