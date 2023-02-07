SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL olarak sabitledi.

Şirket açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak amacıyla resmi kurumlarla koordineli olarak dün 9 uçuş gerçekleştirdi ve bugün de özel uçuşlara devam ediyor.

Şirket, ayrıca, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla ücretsiz yurt içi kargo hizmeti vermeyi sürdürüyor.

SunExpress deprem bölgesindeki illere yaptığı uçuşlarda bilet fiyatlarını da sabitledi. SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL olarak sabitledi.

Bilet değişikliği ve iptal hakkı genişletildi

SunExpress, 21 Şubat'a kadar olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunuyor.

Bilet değişikliği işlemleri, "www.sunexpress.com" web sitesinden veya mobil uygulamada yer alan "Rezervasyonlarım" adımından yapılabiliyor. Bilet iade işlemleri ise biletin satın alındığı satış kanalı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SunExpress, ayrıca, deprem bölgesine yaptığı uçuşlardaki yolcularına bilet tarifelerinde geçerli bagaj haklarının yanı sıra ek bagaj hakkı sağlıyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı iç ve dış hat uçuşları için 21 Şubat'a kadar geçerli olmak üzere bilet tarifesinde sağlanan bagaj hakkına ilaveten ek 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunuyor.