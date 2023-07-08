Taraflar, başkent Hartum'un güneyinde ağır ve hafif silahlarla çatıştı.

Başkentin kuzeyindeki Bahri'de de şiddetli çatışmalar yaşanırken, savaş uçaklarının sorti yaptığı kentte top sesleri de duyuldu.

Hartum'un batısındaki Umdurman'da da çatışmalar yaşandı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyona yakın kişi yerinden edildi.

ANADOLU AJANSI