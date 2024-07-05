NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'daki NATO Zirvesi'nin en önemli gündem maddesinin, müttefiklerin Ukrayna'nın hem en acil ihtiyaçları hem de bu ülkeye uzun vadeli destek için anlaşmaları olacağını söyledi.

Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İttifak'ın 75. yılının kutlanacağı zirvenin en önemli gündeminin Ukrayna'ya uzun vadeli destek olacağını belirten Stoltenberg, "Kutlamanın ötesinde önemli kararlar alacağız. Ukrayna'ya desteğimizi uzun vadede artıracağız, kolektif savunmamızı güçlendireceğiz ve küresel ortaklıklarımızı derinleştireceğiz." dedi.

Stoltenberg, "Önümüzdeki hafta yapılacak zirvede, devlet ve hükümet başkanlarının Ukrayna için önemli bir paket, ilk NATO güvenlik yardımı ve Ukrayna'ya eğitim konusunda anlaşmaya varmalarını bekliyorum. NATO, uluslararası güvenlik yardımının çoğunun koordinasyonunu üç yıldızlı bir general, Almanya'daki NATO karargahında ve İttifak'ın doğu kısmındaki lojistik noktalarda görev yapan yaklaşık 700 personel tarafından yönetilen bir komuta ile üstlenecek." ifadelerini kullandı.

- Yıllık en az 40 milyar euro'luk taahhüt

Savaşın başından bu yana müttefiklerin yıllık olarak Ukrayna'ya yaklaşık 40 milyar euro askeri yardım sağladığını bildiren Stoltenberg, "Müttefikler bunun asgari bir baz olduğu konusunda hemfikir. Ben müttefiklerin zirvede bu miktarın önümüzdeki yıl sürdürülmesine karar vermelerini bekliyorum." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarının da ele alınacağını ifade ederek, "Müttefiklerin daha fazla hava savunma sistemi ve mühimmatın yanı sıra başka yetenekler de sağlamasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri, ayrıca zirveye kadar daha fazla sayıda müttefiki Ukrayna ile ikili güvenlik anlaşması imzalamaya çağırdı.

Ukrayna ordusuyla daha yakın çalışma konusunda da anlaşılması beklentisini dile getiren Stoltenberg, "Bunların tümü Ukrayna'yı daha güçlü, daha birlikte çalışabilir ve ittifakımıza katılmaya her zamankinden daha hazırlıklı hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, daha önceki açıklamalarında müttefiklerin zirvede çok yıllı bir mali taahhütte uzlaşmasına yönelik söyleminin ve daha büyük rakamlar zikredilmesinin hatırlatılması üzerine, "şimdilik 40 milyarın yıllık baz olarak kabul edilmesini, daha sonra desteğin sürdürülmesi konusunda anlaşılmasını ve bu miktarın her sene gözden geçirilmesini" beklediğini söyledi.

40 milyar euro'nun yeterli olup olmayacağı sorusu üzerine Stoltenberg, "Taahhüdü gelecek hafta göreceksiniz." karşılığını verdi.

Stoltenberg, NATO'nun ilk kez sabit bir miktar üzerinde resmen anlaşacak olmasının tek başına önem arz ettiğini vurguladı.

- İttifak'ın geleceği

Genel Sekreter, İttifak'ın geleceğiyle ilgili şu değerlendirmesini paylaştı:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı 2014'ten bu yana NATO temelden değişime uğradı. Bugün İttifak'ın doğu kesiminde yüksek düzeyde hazırlıklı, savaşa hazır muharip gruplarda 500 bin askerimiz var. İlk defa beşinci nesil uçaklar, Finlandiya ve İsveç ile birlikte son derece kararlı iki yeni üye de dahil olmak üzere, daha üst düzey yeteneklere sahip olarak, zirvede daha ileri adımlar atacağız. Müttefikler, üretimi artırmak amacıyla transatlantik savunma sanayi işbirliğini güçlendirecek bir taahhüdü onaylamaya hazırlanıyor."

- Asya-Pasifik ortaklığı

Stoltenberg, zirvenin bir diğer önemli ayağının da Asya-Pasifik'teki ortaklarla işbirliğinin derinleştirilmesi olduğunun altını çizdi.

Genel Sekreter, "İran ve Kuzey Kore, Rusya'nın savaşını insansız hava araçları ve top mermileriyle körüklüyor. Çin, Rusya'nın savaş ekonomisini destekliyor, mikro elektronikler ve diğer çift kullanımlı (hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılabilen) ürünler sağlıyor." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, bu nedenlerle Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Koreli liderlerin de zirveye davet edildiğini sözlerine ekledi.